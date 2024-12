Alitalia, sindacati: "Firma accordo su revoca licenziamenti l'8 gennaio"

(Teleborsa) - "Nuovo appuntamento il prossimo 8 gennaio per sottoscrivere l'accordo di revoca della procedura di licenziamenti collettivi". È quanto riferisconosull'incontro conin amministrazione straordinaria, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, organizzazioni sindacali e associazioni professionali, sul finanziamento della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori e lavoratrici Alitalia Sai per ulteriori 10 mesi."Dopo l'8 gennaio l'azienda procederà alla richiesta di ulteriori 10 mesi di cigs in continuità con l'attuale ammortizzatore sociale. Il finanziamento dell'ammortizzatore sociale individuato – riferiscono le– è contenuto nella manovra finanziaria che verrà approvata entro fine anno"."È un risultato positivo – affermano infine– che mette in sicurezza il reddito dei dipendenti di Alitalia Sai in a.s. per ulteriori 10 mesi".