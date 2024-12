Commissione UE eroga all'Italia sesta rata da 8,7 miliardi

(Teleborsa) -nell'ambito dei PNRR di, per un valore complessivo diin prestiti e sovvenzioni. Il totale erogato nell'ambito del NextGenerationEu ha ora. Questa importante pietra miliare riflette la portata dellee degliin corso negli Stati membri, per accelerare lee rafforzare al contempo la resilienza complessiva dell'Unione.La Commissione ha erogato, di cui 6,9 miliardi di euro in prestiti e 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni.Ladi pagamento era stata, al raggiungimento deiprevisti, distinti in ventitré milestone e sedici target. Tra questi rientrano le, il miglioramento delle risorse umane, deglie dell', nonché della politica sociale, tra cui lae ilnon autosufficienti. Copre inoltre, come lo sviluppo di piattaforme logistiche digitali e la modernizzazione dei parchi nazionali, insieme a sforzi per la sostenibilità, tra cui lae loTra gli obiettivi conseguiti con il pagamento della sesta rata, figurano ile del centro Italia, la realizzazione di nuove(Linea Adriatica) e per l’autonomia energetica dell’Italia, il rinnovo della flotta per il Comando nazionale dei, i crediti d’imposta per lae l’attivazione della misura per la, rispetto alla quale sono in corso modifiche normative per renderla più accessibile e vantaggiosa per le imprese, il rafforzamento della, l’avvio degli interventi pernei plessi scolastici e la formazione delle competenze tecniche, digitali e manageriali per efficientare le prestazioni delLa Commissione aveva dato una valutazione preliminare positiva alla richiesta a fine novembre.complessivamente, sui 194,4 miliardi stanziati per il piano italiano di ripresa e resilienza."L’Italia si conferma lo Stato membro Ue che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del PNRR", ha ricordato la, parlando di "un risultato positivo che permetterà all’Italia di investire in molti settori strategici intensificando la produzione in attività in cui questo Governo ha creduto fin dal suo insediamento"."Il pagamento della sesta rata . ha sottolineato - è frutto di un intenso lavoro, svolto in sinergia anche con la Commissione europea, che ci spinge a proseguire in questa direzione per il benessere della Nazione e dei cittadini”.Il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, ha espressoper "il conseguimento del target relativo allache, a fronte di una riduzione dell’arretrato pari al 35% per il Consiglio di Stato e al 25% per i TAR, ha visto pressoché azzerato il totale dei procedimenti da smaltire". "Al positivo lavoro svolto per traguardare la sesta rata - ha aggiunto - fa seguito l’impegno del Governo per formalizzare, entro fine anno, anche la richiesta di pagamento della settima rata, pari a 18,3 miliardi di euro.Fra gli altri Paesi dell'Eurozona, laha ricevuto la, portando il complessivo erogato sinora dalla Commissione a 4,39 miliardi, laha ricevuto la seconda rata da, portando il totale a 19,75 miliardi, ilha ricevuto la quita rata da, portando la cifra complessiva a 11,39 miliardi, e laha ricevuto parte della seconda rata per, portando la cifra complessiva a 9,4 miliardi.