EdgeLab ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 30 dicembre

(Teleborsa) -, PMI innovativa, operante a La Spezia, specializzata nella progettazione e sviluppo di veicoli autonomi sottomarini (AUV) e tecnologie marine avanzate, con un focus su ricerca scientifica, archeologia subacquea, difesa e sicurezza, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.Laè fissata per lunedì 30 dicembre 2024.Michele Cocco, Amministratore Delegato e Presidente di EdgeLabimportante per il nostro percorso di crescita e per lo sviluppo del settore delle tecnologie sottomarine avanzate. Questo traguardo conferma il valore del nostro impegno e delle nostre capacità, segnando l’inizio di una nuova fase per la nostra Società., sviluppare una produzione in piccole serie pilota di small AUV, e ampliare l’assistenza post-vendita. Siamo convinti che questo passo ci consentirà di rafforzare il nostro marchio, consolidare la nostra posizione di riferimento nel mercato e di continuare a creare valore per i nostri stakeholder".L’operazione ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali e di un anchor investor industriale estero (Bharat Forge Limited, attraverso la sua controllata Kalyani Strategic Systems Limited, Pune (India)) che ha apprezzato il posizionamento di mercato, la bontà del modello di business, il track record e la credibilità del management di EdgeLab, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow, organizzato da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator.Attraverso l’operazione di IPO , integralmente in aumento di capitale, il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 3,5 milioni. Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali, al prezzo di Euro 3,25 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto n. 1.076.500 azioni ordinarie.All’esito dell’, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale di EdgeLab ammonta a Euro 76.912,50 ed è composto da complessive n. 3.076.500 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 2.876.500 azioni ordinarie (ISIN IT0005627762) e n. 200.000 azioni a voto plurimo, queste ultime non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni, interamente detenute da Planasia Holding S.r.l., le quali attribuiscono n. 5 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto della Società.La capitalizzazione di mercato della Società post-collocamento all’inizio delle negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa Euro 9,3 milioni, con un flottante pari al 10,69%.