ESI, accordo per costruzione del primo impianto fotovoltaico da 3 MWp in proprietà

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha sottoscritto untitolare dei diritti e autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di une relative opere connesse, di potenza nominale pari a 3 MWp, da ubicarsi nel Comune di Monterosi, Provincia di Viterbo, Regione Lazio.Questa operazione include anche l'acquisto del terreno necessario per la realizzazione dell'impianto, per uncomplessivo ad oggi stimato in circa. L'accordo segna l'avvio della realizzazione delche prevede un totale di 20 MW di nuova capacità fotovoltaica di proprietà."Siamo orgogliosi di aver concluso questo accordo, che rappresenta una- ha detto l'- Questo progetto segna l'inizio di un ambizioso piano strategico volto a rafforzare la nostra posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili. Grazie al know-how e alla solida esperienza maturata nel corso degli anni, ESI è determinata a portare avanti la propria pipeline triennale, che prevede la realizzazione di ulteriori impianti in proprietà per un totale di 20 MW. Ogni nuovo impianto non solo rafforzerà la crescita aziendale, ma contribuirà in modo significativo alla transizione verso l'energia pulita, apportando benefici concreti alle comunità locali e all'ambiente".Il completamento dell'impianto da 3 MWp è previsto entro fine 2025 con l'fissato per