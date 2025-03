ESI torna in utile per 1,17 milioni di euro nel 2024

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha chiuso ilcon unpari a 25,13 milioni di euro, in incremento rispetto all'esercizio precedente (+48%) dove era pari a 17,01 milioni di euro. Durante l'esercizio 2024, ESI ha completato: 10 commesse EPC per un totale di 11,67 milioni; 3 commesse System Integrator per 4,23 milioni; 1 commessa Revamping per 1,48 milioni.L', pari a 3,03 milioni di euro, registra un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in cui era negativo per 1,59 milioni. L'passa dal -9,33% del 2023 al +12,05% nel 2024. Ilè positivo per 1,17 milioni di euro, rispetto al risultato conseguito nel 2023 negativo per 1,73 milioni.Laal 31.12.2024 risulta essere cash positive per 0,17 milioni di euro. La variazione rispetto all'esercizio precedente (cash negative per 0,81 milioni) è legata principalmente all'incremento delle disponibilità liquide che sono passate da 0,65 milioni del 31.12.2023 a 2,69 milioni al 31.12.2024. Anche i debiti verso banche e altri finanziatori, pari al 31.12.2023 a 2,59 milioni sono aumentati per 1,01 milioni, nel corso dell'esercizio la società ha ottenuto due finanziamenti per complessivi 1,35 milioni."I risultati del 2024da ESI nel 2023 - ha commentato l'- Lo scorso anno abbiamo registrato una perdita, legata principalmente a un rallentamento nell'acquisizione di nuovi progetti. Si è trattato, tuttavia, di una decisione consapevole: abbiamo scelto di concentrare gli sforzi su opportunità più selettive e profittevoli, ponendo le basi per una crescita più solida e duratura"."Il, ci consente di guardare con fiducia all'esercizio 2025 - ha aggiunto - Inoltre, sono attualmente in corso trattative con primari operatori internazionali del settore energetico, che potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente il posizionamento di ESI sul mercato. Parallelamente, abbiamo avviato un ambizioso piano triennale che prevede la realizzazione di almeno 20 MW di nuova capacità fotovoltaica di proprietà".