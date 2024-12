Soges, proroga del termine per condizione risolutiva del contratto di gestione Hotel Malaspina

Soges Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, ha comunicato ladel termine per laper la gestione dell'Hotel Malaspina a Firenze.L'efficacia è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato rilascio, da parte deldesignato nella procedura esecutiva pendente in relazione all'immobile in cui insiste l'hotel, dell'autorizzazione alla società concedente INDIPENDENZA DI BENEDETTA TORRIGIANI E C. S.A.S. alla sottoscrizione del contratto di affitto.