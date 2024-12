TIP, ricevuta offerta per l'esercizio della prelazione sul 36% di Alpitour

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che la partecipata Asset Italia 1 (della quale detiene indirettamente circa il 36% del capitale) ha ricevuto dalle società Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia S.r.l. e Parabensa S.r.l., che complessivamente rappresentano (in via diretta e indiretta) il 36,03% del capitale di Alpitour.Analoga offerta in prelazione risulta inviata dalle medesime società anche ad Alpiholding, della quale Asset Italia 1 detiene il 49,9% del capitale sociale. Gli"Data l'unicità del gruppo Alpitour nel panorama turistico internazionale, tenuto conto delle ingenti consistenze patrimoniali dello stesso, appurata la sostanziale strutturalità della redditività raggiunta e viste le molto promettenti prospettive economiche e finanziarie, allo stato delle preliminari valutazioni svolte, ilper l'acquirente e pertanto verrà considerata anche l'opportunità di esercitare i diritti di prelazione", si legge in una nota.L'esecuzione delle connesse operazioni di compravendita potrà essere effettuata comunque solo a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Ilavrà scadenza il