GDF, identificati oltre 500 mila kg di rifiuti illegali in operazione Jo Demeter

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza ha reso noto che si è svolta dal 15 luglio al 15 settembre 2024 la, operazione doganale congiunta finalizzata allacontrollati ai sensi della Convenzione di Basilea e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e F-GAS, controllate nell'ambito del Protocollo di Montreal.L'operazione, coordinata dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane - OMD, in collaborazione con l'Amministrazione doganale cinese e con l'Ufficio di collegamento di intelligence regionale dell'OMD per l'Asia/Pacifico (RILO AP), in concomitanza della sua decima edizione, ha visto laLe attività di controllo doganale operate sul, con il coordinamento della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno consentito di constatare le seguenti violazioni: 473.007 kg direlativi a rottami ferrosi e non ferrosi, rifiuti elettronici, veicoli, imballaggi, tessili e 900 pneumatici fuori uso; 80.293 kg di(in violazione della Convenzione di Montreal).Le violazioni emerse nel corso dell'operazione doganale in parola sono state rilevate dagli Uffici dell'Agenzia e daidel Corpo di Bari, Brindisi, Gioia Tauro, Genova, Alessandria, Trieste, Livorno, Ancona, Como, Siracusa, Salerno.Complessivamente, a, la collaborazione tra le amministrazioni dei 110 Paesi coinvolti ha consentito il sequestro di 9.839.184,93 kg e 1.422.981 pezzi di rifiuti; 344.625,9 kg di ODS e HFC, 24.198,9 kg e 11.620 pezzi di apparecchiature contenenti o basate su sostanze controllate; 77.328,75 kg e 7.242 pezzi di altre merci soggette a restrizioni o vietate.