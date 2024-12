Cina, Banca Mondiale alza stime PIL per il 2024 e il 2025

(Teleborsa) - Laha alzato le sue previsioni per la crescita economica della Cina, quest'anno e nel prossimo, ma ha avvertito che la debole fiducia delle famiglie e delle imprese, insieme ai venti contrari nel settore immobiliare, continueranno a pesare nel 2025.La seconda economia più grande del mondo ha avuto difficoltà, quest'anno, principalmente a causa di una crisi immobiliare e di una domanda interna tiepida. Un aumento previsto dei dazi USA sui beni quando il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump entrerà in carica, a gennaio, potrebbe anche colpire la crescita."Affrontare le sfide nel settore immobiliare, rafforzare le reti di sicurezza sociale e migliorare le finanze degli enti locali saranno essenziali per sbloccare una ripresa sostenuta", ha affermato Mara Warwick, direttore nazionale della Banca Mondiale per la Cina."È importante bilanciare ila breve termine alla crescita con lea lungo termine", ha aggiunto.