illimity, titolo in rally dopo closing con Apax

Illimity Bank

FTSE Italia Star

banca fondata da Corrado Passera

Illimity Bank

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento dell'8,26%.Il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato questa settimana che è stato perfezionato il closing relativo all'accordo con il Gruppo Finwave/OCS (controllato da fondi gestiti da Apax Partners). Nello specifico, il closing ha comportato il trasferimento del 52% delle quote della NewCo denominata altermAInd per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,211 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,397. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,093.