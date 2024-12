Bitcoin ritraccia dai massimi: il 2024 l'anno della svolta

(Teleborsa) -, che chiude un 2024 molto positivo, grazie all'amplificarsi delle, che ne ha premiato la natura di asset rifugio, allaalle elezioni ed alladel mercato delle criptovalute, che ha favorito l'ingresso di questo asset nei mercati tradizionali,su future e monete (coin)., la più conosciuta fra le criptovalute, ha toccato quest'anno un, per poi correggere leggermente sotto, ma secondo molto esperto potrebbe spingersi il prossimo anno fino a 200.000 dollari.Qualchedi fine anno ha innescato una piccola correzione del Bitcoin, che negli ultimi giorni si è attestato sui%. La valorizzazione attuale risulta in calo del 14% rispetto al massimo storico raggiunto due settimane fa oltre 108.000 dollari. Ma il Bitcoinha praticamenteSono i più vari i fattori che hanno sostenuto il rally del Bitcoin e delle altre criptovalute.sul Bitcoin. Una decisione che ha consacrato il mercato crypto nel santuario della finanza tradizionale, cancellando la macchia degli scandali scoppiato nel 2023, il più eclatante quello del fallimento della piattaforma FTX.Questo ha accelerato la, che presenta delle particolarità e differenze rispetto alla finanza tradizionale, favorendone una più ampia accettazione, non solo da parte di investitori retail, ma anche da parte degli istituzionali.In primavera, il Bitcoin ha allungato ancora grazie all’, un'operazione che dimezza il quantitativo offerto di Bitcoin e che avviene ogni quattro anni.L'anno si è chiuso con un nuovo allungo del Bitcoin, che ha toccato un nuovo record, superando la tanto attesa soglia dei 100.000 dollari, dopo la, totalmente a favore della diffusione delle criptovalute e sostenitore della creazione di una. Ma il mercato è stato anche avvantaggiato dai due tagli dei tassi da parte della Fed.Dopo il forte rally del Bitcoin quest'anno, glie aggiunga nuovi massimi storici nel 2025.Secondo un sondaggio condotto da CNBC fra i gestori ed investitori in criptovalute, il prezzo potrebbe anche superare di molto i 200.000 dollari quest'anno. James Butterfill, capo della ricerca di, asset manager focalizzato sulle criptovalute,Anche più ottimista la previsione di Geoffrey Kendrick diache si aspetta un Bitcoin, grazie al forte aumento dei flussi di investimento degli istituzionali, destinati a proseguire anche l'anno prossimo ai ritmi del 2024.La valutazione più alta è quella di Elitsa Taskova, chief product officer della piattaforma di prestiti crypto, secondo cui il Bitcoin, a fronte di una capitalizzazione di mercato destinata a superare quella dell'oro.