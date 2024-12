EdiliziAcrobatica, MidCap Partners consiglia "Buy"

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - Gli esperti dell'ufficio studi di MidCap Partners hanno fissato il giudizio a "Buy" sul titoloGli analisti hanno anche fissato il target price a 15 euro che si confronta con i 7,52 euro delle quotazioni registrate ieri in chiusura a Piazza Affari. Il titolo. la vigilia, ha portato a casa un rialzo del 2,45%.Prima delle festività natalizie, la società specializzata in lavori di ristrutturazioni di esterni, ha annunciato di aver sottoscritto un contratto vincolante , società italiana che svolge lavori di edilizia operativa su fune, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche in Veneto e in particolare nell’area di Venezia.Verticaline ha registrato al 31 dicembre 2023 ricavi per Euro 1,42 milioni, con un EBITDA pari a 0,26 milioni di euro (18,3% sui ricavi), un utile netto di 0,18 milioni di euro (12,7% sui ricavi), e un totale attivo pari a Euro 1,3 milioni. La PFN al 31 dicembre 2023 era di Euro 0,14 milioni.