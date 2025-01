Sigep Vision: innovazione e sostenibilità al centro della 46esima edizione di SIGEP World

(Teleborsa) -, il cuore pulsante dellain programma a, è il punto di riferimento per le ultime tendenze del, con particolare focus sulleche plasmeranno il futuro del comparto. Organizzato da, Sigep Vision si distingue per un ricco programma di iniziative, in collaborazione con i principali istituti di ricerca, che offriranno dati e trend aggiornati durante tutto l’anno. Questo evento conferma SIGEP World come il palcoscenico privilegiato per conoscere, innovare e far crescere il settore.Posizionata nella, con un programma completo di panel discussion, talk e sessioni di formazione tenuti da esperti del settore ed opinion leader.Tre i focus: i, le, soprattutto legate al mondo dell’; lacon particolare attenzione a materiali ecologici, riduzione degli sprechi e approvvigionamento etico.Tra i principali talk, se ne segnalano tre.1-(Cupola Cagnoni, Hall Sud/sabato 18 gennaio 14:30-15:30). Il talk inaugurale di SIGEP World, moderato da(Group Exhibition Manager della divisione Food&Beverage di IEG), offrirà una panoramica sule più in generale l’industria del foodservice. Il panel di ospiti sarà di grande profilo:(Vice presidente Foodservice Europe-Circana) offrirà tutti i dati più aggiornati del settore, in un confronto che vedrà altri tre relatori, ovvero(Ceo della catena di gelaterie ‘La Romana dal 1947’),(fondatrice di Pinkberry, franchising USA da 260 negozi in 20 paesi nel mondo dei dessert) e, direttore del dipartimento Learning and Performance della catena di ristoranti quick service saudita Tazaj con oltre 120 locali.2-: focus sugli USA a cura di Mintel (Cupola Cagnoni, Hall Sud/domenica 19 gennaio 11-11:45). La presentazione, curata da Ophélie Buchet, Food & Drink Associate Director per Mintel, analizzerà l'evoluzione dei comportamenti e delle priorità dei consumatori nel mercato statunitense del foodservice, soprattutto in un periodo di persistenti pressioni inflazionistiche. Tre le aree di miglioramento proposte da Mintel: aumentare la percezione del valore dei piatti con proteine e ingredienti naturali, oltre a suggerire programmi di fidelizzazione/gamification; capitalizzare l'interesse del cliente nel concedersi un trattamento speciale quando mangia fuori casa; bilanciare il desiderio di esperienze classiche con la sempre più crescente domanda di opzioni comode e veloci.3-Opportunità e prospettive future a cura di Circana (Cupola Cagnoni, Hall Sud/domenica 19 gennaio 15:15-15:45). Il focus in questo caso sarà proprio l’Europa, grazie all’analisi proposta Jochen Pinsker, Industry Advisor Foodservice Europe di Circana. Saranno quindi illustrati i consumi fuori casa nei principali paesi europei individuando trend e dinamiche di consumo, all’interno di tassi di crescita e contesti differenti.Oltre ai talk di riferimento, SIGEP Vision sarà la linea guida che determinerà anche tre progetti ‘on site’: Taste of Tomorrow, Sustainability District e l’Innovation e Start-up Award.Il(padiglione A5) ha l’obiettivo di unire i principi della bioarchitettura alla preparazione del gelato del futuro. All’interno del padiglione A5 i visitatori potranno così osservare da vicino l’installazione visionaria ‘Glacial Drip’, uno spazio composto da 13 bioreattori, ovvero stecchetti di legno realizzati con materiali vivi dove cresceranno muschi e microalghe dalla doppia funzione. La prima, catturare una quantità di CO2 pari a quella di 10 alberi maturi; la seconda, trasformarsi in una polvere di proteine vegetali altamente nutrienti che verranno poi utilizzate come ingredienti per la produzione di nuovi gusti di gelato.Il, collocato nel padiglione B1, sarà dedicato alla promozione di pratiche virtuose lungo le filiere del caffè e del cacao, con tre 3 focus. Micro Roaster Village, dove i micro torrefattori presenteranno le loro miscele uniche svelando ai visitatori le ultime tendenze nell'approvvigionamento, nella manipolazione, nella tostatura, nella preparazione e nella distribuzione del caffè, oltre a far degustare caffè di alta qualità. Ancora, il Bean To Bar, dove i visitatori potranno immergersi nel mondo delle tecnologie e toccare con mano tutte le fasi della lavorazione del cioccolato artigianale, attraverso workshop e degustazioni guidate. Infine la Fully Automatic Coffee Machinery , ovvero una selezione di macchine da caffè superautomatiche che rappresentano il futuro del settore, nel segno della sostenibilità.L'(Cupola Cagnoni, Hall Sud) torna a SIGEP World per la seconda edizione. Si tratta di un prestigioso riconoscimento – in partnership con ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Ice Agenzia – alle start-up con i prodotti più innovativi. Sette le categorie premiate: Digital Innovation and AI, Equipment, Technology & Kitchen Materials, Frozen & Ready-made Products, Ingredients & Semi-finished Goods, Organic/Free From product, Packaging solutions & Machinery e Sustainability. Un’occasione unica per premiare le innovazioni che fanno la differenza e per promuovere le realtà che plasmeranno il futuro dell’industria del fuori casa.