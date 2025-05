Rebuild 2025: condividere le intelligenze per abilitare l'innovazione dell'edilizia

(Teleborsa) - "Questa 11^ edizione di Rebuild ci porta verso un, connettendo le menti di tutti gli operatori della filiera, della finanza, del sistema del real estate - professionisti, progettisti, artigiani, imprese edili, manifattura, e tutti coloro che lavorano in questo settore - per trovare delleche ci portino velocemente verso un percorso didell'edilizia, reale e concreto, attraverso l'applicazione dei criteri ESG, che abbiano un impatto vero sulla qualità dell'abitare delle persone". CosìDirettrice generale, alla giornata inaugurale di, il più grande evento che promuove l'innovazione ed i criteri ESG nel campo dell'edilizia."Ci sono moltiche racconteremo in questi giorni, molti casi concreti, che parleranno sia dei, sia dei processi die di costruzione e tantissimo di, di proptech, e di come gli strumenti digitali possano essere utili alla filiera per efficientare i progetti e accelerare questo"."L'edizione di Rebuild di quest'anno si pone come obiettivo quello di iniziare a, quella dell'ambiente costruito, dell'immobiliare, delle costruzioni, che io credo abbia bisogno in questo momento di focalizzare tutte le energie per definire un quadro di, di modo tale da tradurre questi elementi di innovazione, da un lato, in valore economico, dall'altro in valore legato alle grandi agende collettive come quella della sostenibilità e della decarbonizzazione", sottolinea, Presidente del comitato scientifico REbuild e Professore ordinario IUAV di Venezia."Affrontiamo temi diversi in questa edizione - prosegue Micelli - e partiamo con alcunicome per esempio iche riguardano i processi che spostano in fabbrica le costruzioni, il cosiddetto, ma ragioniamo anche su tanti altri temi legati all'introduzione e all'arrivo del"."Lavoriamo poi sui, sul modo in cui misuriamo la sostenibilità. Questo è un aspetto essenziale perché, laddove c'è una misura chiara, noi abbiamo anche un mercato che si organizza, è una discapito di prodotti e di servizi più tradizionali"."Abbiamo poi un, proprio per avere la visione più ampia dedichiamo ai processi di produzione e distribuzione dell'energia, resi quanto più attuali che mai, dalle recenti vicende spagnole, a partire da soluzioni che vanno dal micro al macro con, io credo, grandi elementi di interesse e di innovazione".A chiudere l'edizione 2025 di Rebuild sarà il, un documento frutto delai workshop e degli spunti più rilevanti emersi dai meeting. Il "Manifesto" sarà undi indicazioni e visioni, sostenute dae, messo a disposizione di tutta la community dell’immobiliare,i. "Il Manifesto - sottolinea Micelli - non è frutto di una mente illuminata, ma è il risultato di un, che fa diventare tutti i membri della comunità di Rebuild protagonisti degli elementi centrali ed ineludibili del futuro del mondo delle costruzioni: la sostenibilità e la decarbnonizzazione".