Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini, male Stellantis

(Teleborsa) -, nell'ultima seduta di una settimana corta e senza grandi spunti per via delle festività di Capodanno. Sul fronte macroeconomico, il numero di disoccupati in Germania è aumentato meno del previsto a dicembre, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale del lavoro. A Milano spicca la performance negativa di, dopo che ieri sera sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni di dicembre (calo del 18,1% con una quota di mercato del 23,3%).Leggera crescita dell', che sale a quota 1,03. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.656,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 73,01 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,55%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,85%.Ilcontinua la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,42%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 36.445 punti. In frazionale calo il(-0,25%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,28%).di Piazza Affari, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,31%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%. Composta, che cresce di un modesto +0,59%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,31%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,85%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,72%.scende dell'1,70%.di Milano,(+2,05%),(+1,25%),(+0,91%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,43%. Calo deciso per, che segna un -2,36%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.