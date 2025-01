Aeroporto di Bologna, 2024 da record: supera per la prima volta 10 milioni di passeggeri

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha registrato il, arrivando. Per l'esattezza, il Marconi ha ospitato 10.764.687 passeggeri, pari ad una crescita dell'8,1% sul 2023.Dopo un inizio d'anno positivo, con incrementi di passeggeri sempre al di sopra del 7%, dalla summer l'Aeroporto di Bologna ha consolidato la crescita, arrivando a: a maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. In particolare ad agosto, con 1.119.370 passeggeri, il Marconi ha fatto segnare il miglior dato mensile di sempre, mentre domenica 30 giugno è stata la giornata più trafficata nella storia dello scalo, con 43.266 passeggeri tra arrivi e partenze.Riguardo ai dati complessivi dell'anno, nel 2024 i passeggeri susono stati 2.657.532, in crescita del 9,0% sul 2023, mentre i passeggeri susono stati 8.107.155, in aumento del 7,8% sul 2023. I movimenti aerei annuali sono stati 77.650, in crescita del 5,3% sul 2023, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 45.466 tonnellate in aumento del 10,4%.Nella classifica dellenel 2024 ci sonoai primi tre posti, con un forte balzo in avanti (+53%) della città albanese, che ha fatto scendere dal podio Palermo, quest'anno al quarto posto (era terza nel 2023). Seguono: Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Istanbul, Londra Heathrow, Bucarest e Francoforte.Con riferimento ai dati del solo mese di, i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 717.260, per una crescita dell'8,5% sullo stesso mese del 2023. I passeggeri su voli nazionali sono stati 171.882 (+6,1% sul 2023), quelli su voli internazionali 545.378 (+9,3% sul 2023).Lesono state: Catania, Barcellona, Tirana, Parigi CDG, Madrid, Palermo, Istanbul, Bucarest, Londra Heathrow e Roma Fiumicino.