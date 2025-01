Austria, alla destra radicale di Kickl l'incarico di formare un governo

(Teleborsa) -e tenta di rompere lo stallo istituzionale in cui è caduta da mesi. Dopo il fallimento delle trattative per la formazione di un governo moderato, ilal leader della destra radicale, alla guida del Partito della libertà (Fpo), di formare un. Si tratterebbe del primo governo di destra dalla Seconda Guerra Mondiale.Il partito, che nell'ambito dell'Europarlamento fa parte del gruppo dei Patrioti assieme ai partiti nazionalisti di Viktor Orbán, Geert Wilders e Matteo Salvini,dei consensi, battendo il Partito popolare austriaco (Ovp) del cancelliere uscente Karl Nehammer, che si è posizionato secondo. Il Presidente Van der Bellen, tuttavia, lo aveva inizialmente escluso dalla formazione di un governo, dandodi formare un, escludendo solo la destra radicale di Kickl. Ma ilL'apertura del Partito Popolare a lavorare in coalizione con Fpo ha segnato una svolta ed ilè stato costretto a cedere, assegnando a Kickl l'incarico di formare un governo., ha ammesso il capo dello Stato, aggiungendo "continuerò a fare in modo che i principi e le regole della nostra Costituzione siano rispettati correttamente".Come gli altri partiti nazionalisti europei, il Partito Popolare ha un programma incentrato sul rimpatrio dei migranti, il rigido controllo delle frontiere e la sospensione del diritto di asilo mediante approvazione di una legge di emergenza, ma anche la fine delle sanzioni contro la Russia, lo stop agli aiuti militari all'Ucraina e la riassunzione di alcuni poteri delegati a Bruxelles.