Trump, UniCredit: uso "impressionante" di ordini esecutivi: 137 nei primi 100 giorni

(Teleborsa) - Durante i suoi, il presidente degli Stati Unitiha emanato, tre volte di più del presidente Biden, che era alle prese con una pandemia, e quasi dieci volte di più del presidente Clinton durante entrambi i suoi mandati. Lo evidenzia un report di UniCredit sul tema.L'attuale ricorso di Trump agli ordini esecutivi è "impressionante" anche se confrontato con il suo, quando ne adottò circa trenta. Bisogna tornare al 1933, quando Franklin D. Roosevelt era al potere, per trovare un presidente che abbia fatto ampio ricorso agli ordini esecutivi durante i suoi primi 100 giorni, ma ne emanò solo 99, subito dopo la Grande Depressione.Da gennaio, molti degli ordini esecutivi di Trump hanno riguardato la, mentre altri hanno interessato il commercio internazionale, l'immigrazione illegale o i diritti civili, si legge nel rapporto firmato dall'economista Edoardo Campanella. Solo mercoledì scorso, Trump ha emanato sette ordini esecutivi - più di quelli di Obama nei primi 100 giorni del suo secondo mandato - su una vasta gamma di argomenti, dalla disciplina e dall'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole alle donazioni straniere e all'accreditamento delle università.La ricerca di UniCredit fa notare che, nel 1973,, uno dei più grandi storici americani, introdusse il concetto di "" che, a suo avviso, consiste nell'abuso da parte del presidente degli Stati Uniti delle sue prerogative costituzionali, in particolare durante le emergenze nazionali, per eludere o allentare il sistema di pesi e contrappesi sul potere esecutivo. Oltre al contenuto di specifici ordini esecutivi, Trump "sta mettendo alla prova i limiti del suo potere esecutivo per eludere il Congresso, ottenere il controllo della spesa pubblica e consolidare il potere del ramo esecutivo, in linea con il Progetto 2025, che propone una radicale revisione del funzionamento del governo federale a favore del Presidente (sebbene Trump abbia preso le distanze da questa iniziativa durante la sua campagna elettorale)", viene evidenziato.. Molti degli ordini esecutivi di Trump sono stati impugnati in tribunale e rettificati. Tuttavia, anche se i giudici cercassero di ristabilire il sistema di pesi e contrappesi in America, la loro interferenza potrebbe ritorcersi contro di loro politicamente, poiché Trump potrebbe affermare che un'élite tecnocratica sta ostacolando la volontà del popolo che lo ha eletto. In futuro, scrive Campanella, è "probabile che Trump continui a estendere i suoi poteri presidenziali per indebolire i rivali, sfidare le norme consolidate e promuovere la sua agenda elettorale. A sua volta, questo abuso degli ordini esecutivi rischierà didel Paese".