Criptovalute: la Gen Z abbraccia la moneta digitale dopo la rielezione di Trump

(Teleborsa) - Il, caratterizzato dall'approvazione degli ETF su Bitcoin a gennaio. Questo evento storico ha aperto le porte a, in particolare con ldi, che in un anno ha superato i, diventando uno dei fondi con la crescita più rapida a livello globale. Tuttavia, il mercato crypto ha registrato un'impennata significativa dopo la rielezione di Trump.Dopo la vittoria del 6 novembre, il prezzo di Bitcoin ha intrapreso una forte traiettoria al rialzo, superando il traguardo dei $100.000. Questo sentimento rialzista ha alimentato un rally sul mercato, portando, con unQuesti dati evidenziano una notevole crescita nell'adozione globale delle crypto.Secondo un recente, il numero di individui in possesso di criptovalute ha raggiunto i 562 milioni nel 2024, con un aumento sostanziale rispetto ai 502 milioni del 2023. La crescita tra le giovani generazioni è stata particolarmente evidente. Uno studio svolto dall'exchange di criptovalute Bitget ha riportato un, con utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni che rappresentano il 53,8% della sua base di utenti totale."Il significativo aumento del coinvolgimento della Gen Z riflette un cambiamento fondamentale nel modo in cui le criptovalute vengono percepite, non più come strumento speculativo, ma come una parte integrale del loro futuro finanziario. Le capacità di adattamento e l'la posizionano in prima linea in vista di una nuova ondata di adozione di asset crypto, in particolare in risposta agli eventi sociopolitici e alle opportunità di mercato", ha dichiaratoQuesta sostanziale transizione demografica sottolineaLa campagna di Trump a favore delle criptovalute, che comprende il cosiddetto '', il cui obiettivo è l'acquisizione di 200.000 Bitcoin all'anno per cinque anni, ha favorito l'ottimismo all'interno del mercato delle criptovalute. Questa iniziativa legislativa, unita alla prospettiva di un contesto normativo più favorevole, ha rafforzato in modo significativo la fiducia degli investitori.Il numero crescente di registrazioni del settore crypto a livello mondiale dimostra che l'ottimismo della community crypto si estende oltre gli Stati Uniti. Paesi come Brasile, Argentina e Polonia stanno esplorando iniziative di adozione di Bitcoin, emulando il modello di El Salvador. Nel frattempo, il legislatore svizzero Samuel Kullman sta sostenendo unnella Costituzione svizzera e il governo di transizione siriano sta cercando di rendere legale Bitcoin per stimolare la ripresa economica e combattere l'inflazione.Il crescente entusiasmo per le criptovalute tra i gruppi demografici giovani ed esperti di tecnologia riflette una forte correlazione tra gli eventi politici e il sentimento pubblico. Questa crescita di interesse da parte degli utenti più giovani si allinea strettamente con le promesse a favore delle criptovalute del nuovo presidente, evidenziando la