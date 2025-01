Eurocommercial Properties, dividendo da 0,68 euro in contanti o azioni

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) - Il board di, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha dichiarato unper l'anno finanziario terminato il 31 dicembre 2024 diLadel dividendo è venerdì 10 gennaio 2025. Il dividendo sarà pagabile giovedì 30 gennaio 2025. Il dividendo in contanti, al netto della ritenuta alla fonte olandese del 15% sui dividendi, sarà reso disponibile agli azionisti tramite l'istituto finanziario presso cui tali azioni sono amministrate alla chiusura delle attività di lunedì 13 gennaio 2025 ().Inoltre, è stato deciso di consentire agli azionisti dal 14 gennaio 2025 fino alle 17:45 (CET) del 27 gennaio 2025, laanziché ricevere il dividendo in contanti, in un rapporto di una azione imputabile alla riserva fiscale di sovrapprezzo delle azioni, per ogni trentasei azioni detenute. A tal fine, per ogni azione esistente, verrà creato un diritto al dividendo; trentasei diritti al dividendo danno diritto al titolare a una nuova azione che sarà classificata per il dividendo per l'anno 2025 e gli anni successivi.Una proposta finale di dividendo sarà presentata all'che si terrà ad Amsterdam martedì 3 giugno 2025. La società pubblicherà i suoi risultati annuali del 2024 giovedì 6 marzo 2025 (dopo la chiusura).