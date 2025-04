INBRE, calcolato rapporto di assegnazione per scrip dividend

Iniziative Bresciane

(Teleborsa) -- INBRE, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha fornito i dettagli della proposta di distribuzione di un dividendo mediante assegnazione di azioni di nuova emissione da attuare sulla base di una valorizzazione di mercato delle azioni medesime ().In particolare, il valore di assegnazione, calcolato sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni rilevati nei 10 giorni di Borsa aperta antecedenti la data del 25 aprile 2025 è pari a 13,55 euro (con arrotondamento al secondo decimale dopo la virgola). Il, calcolato dividendo il valore di assegnazione per l'ammontare del dividendo lordo per azione da distribuire (ossia 0,60 euro), con arrotondamento alla prima cifra intera successiva, è pari a 1:23.Pertanto, ogni azionista che sceglierà di ricevere il dividendo sotto forma di azioni di nuova emissione riceverà. Si ricorda che i diritti frazionari risultanti dall'assegnazione verranno monetizzati ciascuno sulla base del valore del dividendo lordo per azione (0,60 euro). Qualora l'azionista non detenga il numero minimo di azioni necessario per esercitare la scelta, gli verrà attribuito automaticamente ed esclusivamente un dividendo in contanti pari a 0,60 euro lordi per azione.