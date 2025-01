Acrobatica Energy con Etica nel Sole per lo sviluppo del Fotovoltaico Industriale

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -controllata di, in seguito alla recente entrata nel mercato del Fotovoltaico Residenziale, fa unnello sviluppo dellesviluppandoe scegliendo comeazienda di riferimento del settore che vanta una presenza consolidata sul mercato dal 2008 con oltre 1000 impianti progettati e installati."Così come ACROBATICA ha raggiunto alti traguardi rivoluzionando il mondo di fare edilizia in Italia e nel mondo, così ACROBATICA ENERGY vuole essere rivoluzionaria nell’offerta di fotovoltaico per il mercato industriale con una soluzione 'senza pensieri' e completamente realizzata con personale interno", dichiara Tino Seminara, CEO della società.la nuova Divisione di Business di Acrobatica Energy engineered by Etica Nel Sole.sarannomentre losarà condotto dagrazie anche alla consolidata presenza sul territorio del Gruppo Acrobatica."Consapevoli delle nostre competenze, - affermaCEO Etica nel Sole - abbiamo accolto con entusiasmo la sfida che ACROBATICA ENERGY ci ha lanciato. Siamo affascinati dall’idea di sviluppare una nuova realtà che diventerà il punto di riferimento del fotovoltaico industriale su tutto il territorio nazionale. La stabilità, la forza e la diffusione capillare del gruppo ACROBATICA sono per ETICA NEL SOLE garanzia del successo di questa partnership".