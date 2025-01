Angelini Ventures e Invivo Partners investono nella tecnologia danese a RNA contro l’epilessia

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica danese specializzata nell’utilizzo dell’RNA per lo sviluppo di terapie contro i disturbi neurologicidi euro. L’investimento è stato co-guidato da nuovi investitori,, con una partecipazione significativa del finanziatore iniziale di Neumirna,, e altri investitori esistenti.Neumirna, fondata con l’obiettivo di rivoluzionare i paradigmi di trattamento delle patologie neurologiche,alla base di unache promette di modificare il decorso di malattie complesse finora difficili da trattare, come l’epilessia farmacoresistente e il morbo di Parkinson., Neumirna sarà in grado di, potenziare la propria piattaforma e avanzare nello sviluppo della nuova molecola NMT.001 erso le prossime tappe cruciali per l’ingresso in clinica. Questo round di finanziamento segna un momento fondamentale per Neumirna per avanzare verso l’obiettivo di fornire terapie che possano cambiare la vita ai pazienti che ne hanno necessità."Questo importante finanziamento testimonia il potenziale innovativo della nostra piattaforma basata su microRNA e del nostro principale candidato allo sviluppo, NMT.001", ha dichiarato, CEO di Neumirna Therapeutics, aggiungendo "siamo entusiasti di avere il sostegno di investitori internazionali di primo piano che condividono la nostra aspirazione di rispondere ai bisogni insoddisfatti dei pazienti affetti da disturbi neurologici. Questo finanziamento è essenziale per portare NMT.001 alla sperimentazione clinica e a far progredire lo sviluppo del nostro candidato farmaco"."Come co-investitori principali, siamo orgogliosi di sostenere Neumirna nella sua missione di sfruttare il potenziale delle terapie a RNA per trattare l’epilessia e altri disturbi neurologici complessi", ha affermato, Senior Principal di Angelini Ventures. "Investire in Neumirna rappresenta un’opportunità unica per supportare un’azienda pioneristica nello sviluppo della tecnologia a RNA per trattare i disturbi neurologici", ha aggiunto, Managing Partner di Invivo Partners.Luis Pareras e Thomas Thestrup sono entrambi stati nominati membri del Consiglio di amministrazione, all’interno del quale già siedono Milla Koistinaho, di Innovestor’s Life Science Fund, e il Dottor Henrik Klitgaard, co-fondatore scientifico di Neumirna Therapeutics.