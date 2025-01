Il calendario 2025 degli eventi societari di Banca Ifis

Istituto con sede a Venezia

Banca Ifis

(Teleborsa) - L'ha reso note le date previste nel corso del 2025 per l’esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.Inoltre, in linea con le politiche dei, il management diprevede che saranno portate avanti con il seguente calendario relativo all’esercizio 2025:: pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria, con data stacco il 19 maggio: pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con data stacco il 24 novembre.: Approvazione risultati preliminari 2024: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari: Approvazione progetto di bilancio 2024 e convocazione Assemblea Soci: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari: Approvazione del bilancio d’esercizio 2024: Approvazione prima trimestrale 2025: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari: Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2025: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari: Approvazione terza trimestrale 2025 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari