BCE, aumento dei rendimenti dei Treasury si è propagato in Europa dopo elezioni

(Teleborsa) - Dopo le elezioni presidenziali statunitensi, "". Lo afferma la Banca centrale europea () nel suo ultimo Bollettino economico . Anche il differenziale sui titoli di Stato tedeschi a dieci anni ha registrato un incremento di 23 punti base nel periodo in esame (compreso tra il 12 settembre e l'11 dicembre 2024), proseguendo una tendenza che ha rispecchiato, tra altri fattori, minori obbligazioni detenute dall'Eurosistema.Nel periodo in esame il differenziale sui titoli di Statoè divenuto positivo, per la prima volta dal 2016, mentre l'annuncio di elezioni anticipate in Germania non ha avuto un effetto rilevante. Variazioni di maggiore rilievo sono state osservate per il rendimento dei titoli di Stato decennali, aumentato di circa 5 punti base, in un contesto caratterizzato dall'incertezza sulle prospettive di bilancio del paese, e che ha ampliato di 30 punti base il differenziale rispetto al tasso OIS a dieci anni.Gli, "grazie a un migliore clima di fiducia che ha caratterizzato le attese relative al bilancio in alcuni di questi paesi", si legge nel documento. Nel complesso, il differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato e il tasso OIS si è ridotto di 9 punti base per l'Italia, ampliandosi invece di 4 e 6 punti base, rispettivamente, per Portogallo e Spagna.