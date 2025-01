Mercati Euronext, raccolta delle IPO in aumento del 55% nel 2024

Euronext

(Teleborsa) - Ilsui mercati azionari di(incluso l'over allotment) è stato pari a2024, in aumento del 144% rispetto al mese precedente e del 236% rispetto ai 35 milioni di euro di dicembre 2023. Le nuove quotazioni sono state 11, contro le 3 del mese precedente e le 7 di dicembre 2023.Il denaro raccolto da nuove quotazioni sui mercati Euronext è stato invece pari ain, in aumento del 55% rispetto al 2023 (2.481 milioni di euro), secondo quanto si legge nei dati mensili pubblicati dal gruppo che gestisce le piazze di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi.Prendendo solo il dato delle(con capitalizzazione sotto 1 miliardo di euro), la raccolta è stata di 116 milioni di euro (+236% su anno), con un totale per l'intero anno pari a 872 milioni di euro (-32% rispetto al 2023).