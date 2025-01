Myllennium Award 2025: al via la nuova edizione. Oltre 340 mila euro per giovani under 30

(Teleborsa) - È ufficialmente aperta lail premio che da undici anni celebra l'impegno e la creatività dei giovani italiani under 30. Con oltrein premi in denaro e opportunità concrete di crescita professionale, il Myllennium Award – promosso dale dalla– riconosce i progetti più innovativi e promettenti in settori chiave come la scrittura, il giornalismo, la musica, la startup, l'imprenditoria sociale, il cinema, e la rigenerazione urbana. Lee la cerimonia di premiazione si terrà il 9 luglio 2025 a Villa Medici, Roma.Il Premio si distingue per il suo approccio inclusivo e il forte legame con la realtà sociale e culturale del Paese. Un comitato di esperti, tra cui accademici, giornalisti, artisti e imprenditori, valuterà i progetti candidati. Iavranno accesso a borse di studio, stage, contratti editoriali e visibilità attraverso collaborazioni con enti e aziende di rilevanza nazionale e internazionale.MyBOOK (saggistica e narrativa), MyREPORTAGE (giornalismo e contenuti digitali), MySTARTUP (imprenditoria tech e innovativa), MySOCIALIMPACT (imprenditoria sociale), MyJOB (formazione professionale), MyFRAME (cinema), MyMUSIC (musica), MySPORT (sport e carriera duale), MyCITY (rigenerazione urbana e arte), e MyBRICKS (arti e maestranze).Dal 2015, il Myllennium Award ha visto la partecipazione dipremiando oltre 330 giovani talenti provenienti da tutta Italia e distribuendo oltre 1,5 milioni di euro in denaro e opportunità professionali.Il nuovo bando è online e le candidature sono aperte sul sito ufficiale del Myllennium Award.LE 10 CATEGORIA IN GARA NEL 2025MyBOOKDedicata alla scrittura, premia le migliori opere inedite suddivise in tre categorie: saggistica, narrativa sportiva e graphic novel.Per la saggistica saranno premiati i 4 migliori saggi su due temi assegnati:1. Crisi e ascesa degli estremismi. Albert Einstein sosteneva che la crisi stimola il progresso e la creatività, ma la Storiamostra che è nei momenti di crisi che gli estremismi trovano terreno fertile e le comunità tendono a frammentarsi. Guardando all'attuale contesto geopolitico e sociale, quali lezioni possiamo trarre dal passato per evitare che questi cicli si ripetano?2. La tecnologia e l'identità nell'era digitale: tra reale e virtuale, come stiamo ridefinendo noi stessi?In un mondo digitale sempre più integrato, le micronazioni digitali e i mondi virtuali offrono spazi per la costruzione di identità, sfidando i confini tra ciò che è reale e ciò che è virtuale. Quali sono le implicazioni psicologiche e sociali di vivere una realtà (e una società) malleabile? Come conciliare il sé reale e il sé virtuale?Ai migliori 4 saggi verrà assegnato ciascuno un premio del valore di 1.000 euro, oltre alla pubblicazione con Gangemi Editore.Le altre due categorie, Graphic Novel con Round Robin Editrice e Narrativa Sportiva con la casa editrice Lab DFG, metteranno in palio un contratto di edizione e la relativa pubblicazione.Round Robin Editrice ,individuerà i 3 migliori lavori di Graphic Novel sul tema: “Metamorfosi 2025: Chi è il mostro?” Deformare sé stessi per conformarsi al mondo esterno. Chi sarebbe oggi Gregor Samsa?”Lab DFG, individuerà i 2 migliori racconti sul tema: “Verso Milano-Cortina: i miti e le sfide tra ghiaccio e neve. Nel 2026 gran parte del nord Italia ospiterà i giochi olimpici invernali: un'occasione di visibilità per il Paese ma anche per tanti atleti che aspettano la loro grande occasione. Quali saranno le principali sfide personali e collettive delle prossime Olimpiadi?”MyREPORTAGERiservata all'indagine e all'informazione, premia il miglior servizio giornalistico su temi di attualità e il miglior progetto di editoria social.Per la categoria dedicata al giornalismo, verrà premiato il miglior servizio giornalistico della durata di 5 minuti dedicato al tema: “Non è un paese per genitori. Discriminazione femminile sul lavoro, “maternity penalty”, congedi parentali limitati e politiche familiari insufficienti evidenziano le difficoltà che le famiglie affrontano da anni. L'Italia è davvero un paese adatto per progettare una famiglia, oppure, come dimostrano i dati sulla scarsa natalità, sta diventando sempre più complicato essere genitori in un contesto così sfavorevole?”. Al vincitore, un premio in denaro di 1.000 euro.Per la categoria Emerging Influencer by Stardust verrà individuato il miglior progetto editoriale social dedicato all'educazione finanziaria. Il progetto dovrà essere realizzato in base al tema: “Money matters: guida alla consapevolezza finanziaria sui social”. Il vincitore verrà premiato con una settimana di accesso alla Stardust House, l'endorsement del progetto da parte del team dell'azienda e un contratto di management della durata di 1 anno.La categoria Informazione Social & Edutainment con Factanza premierà invece il miglior content creator che sappia realizzare contenuti video adatti a fare informazione e divulgazione online, parlando di nuove generazioni e prospettive professionali. Il vincitore otterrà accesso alla Factanza Academy per sei mesi, piattaforma online su cui è possibile approfondire e migliorare le proprie conoscenze in ambito di realizzazione di contenuti online. Verrà inoltre offerto un servizio di post-produzione dei contenuti vincitori e una collaborazione retribuita della durata di due mesi durante la quale il vincitore potrà realizzare contenuti per Factanza.MySTARTUPRiservata all'imprenditoria, premia le migliori startup ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.Alla migliore verranno assegnati: un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 euro; un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway del valore di 30.000 euro; e un premio in servizi con Zest Investments quali assessment generale di business, strategia fundraising e contatto con agenzie target del network di Zest.Inoltre, Premio speciale Relatech.MySOCIALIMPACTRiservata all'imprenditoria, premia le migliori startup e/o idee d'impresa ad impatto sociale.Sarà premiato – con 10.000 euro e un viaggio a Boston per il programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway del valore di 30.000 euro, ed infine, due premi erogati da BizPlace dal valore complessivo di 10.000 euro divisi in ‘Redazione della strategia e dei documenti per entrare in contatto con investitori istituzionali' e ‘Progettazione, compilazione ed applicazione ad un bando di finanza agevolata'.Tre inoltre i Premi Speciali, dalla consulenza alla finanza: Premio Fondazione Giordano dell'Amore, Premio Italiacamp, e Premio Lifegate WayMyJOBDedicata alla formazione, premia i migliori curricula attraverso l'erogazione di borse di studio e stage retribuiti.La categoria assegna 7 master - presso centri di eccellenza italiani quali Università Bocconi di Milano, LUISS Guido Carli di Roma, ESCP Business School e Bologna Business School– e 6 stage presso: unità di Chirurgia Epatobiliare alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Università Cattolica di Roma, uno stage presso DKNY, il fashion brand statunitense, e due stage presso Medspa, azienda del settore cosmeceutico e nutraceutico ed infine, uno stage presso la società di consulenza InRete.Inoltre, in collaborazione con Luiss Executive Management Education ed il Vesta calcio, Il Premio mette in palio l'assegnazione di una (1) borsa di studio parziale, per la partecipazione all'Executive Programme in Management Sportivo, organizzato e gestito da Luiss Executive Management Education (presso la sede di Roma) e all'assegnazione successiva di uno stage retribuito presso il Vesta calcio per la stagione 2025-2026. L'assegnazione dello stage avverrà al completamento della formazione didattica.MyFRAMERivolta al cinema, premia i migliori cortometraggi su tema libero.Per il vincitore un riconoscimento in denaro di 10.000 euro e un premio di pari valore offerto da Leone Film Group, composto in servizi cinematografici di post-produzione.Per la categoria cinematografica anche il Premio Speciale Rai Cinema Channel, al corto “più web”: previsto un contratto con Rai Cinema del valore di 3.000 euro e visibilità sui canali Rai.MyMUSICRiservata al talento musicale, premia giovani musicisti in due categorie: Categoria Musica e Categoria Musica ClassicaPer la categoria Musica, in partnership con RDS Next, verrà premiato il miglior brano inedito a tema giovanile. Il Premio prevede la produzione del brano e la realizzazione del videoclip, la live performance durante la cerimonia di premiazione del 9 luglio e il successivo passaggio sul portale web del broadcast.La categoria Musica Classica, in partnership con Roma Tre Orchestra, si rivolge a giovani musicisti classici solisti under 30 che suonino violino, violoncello e pianoforte. Il vincitore riceverà un premio di 1.000 euro in denaro e potrà prendere parte alla stagione artistica di Roma Tre Orchestra 2025-2026 con un concerto solistico accompagnato dalla stessa Roma Tre Orchestra.MySPORTIn collaborazione con la Commissione Nazionale Atleti del CONI, è la sezione rivolta ad atleti di livello nazionale e alla dual career. La sezione presenta gli ambiti: narrativa sportiva, imprenditoria e formazione.MySPORT / STARTUP premia la miglior startup e/o progetto d'impresa che rappresenti un'innovazione nel mondo dello sport, una nuova tecnologia che aumenti le performance in una determinata disciplina, un nuovo modello di business che consenta di migliorare i risultati economici delle società sportive, un servizio digitale a supporto di atleti o tifosi. Al vincitore verranno assegnati un premio per la fase di seed-money pari a 10.000 euro ed un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway del valore di 30.000 euro.MySPORT / JOB assegna una borsa di studio totale, per un corso executive in management dello sport organizzato e gestito da Luiss Business School (presso la sede di Roma).MySPORT / BOOK assegnerà un contratto di edizione e la pubblicazione agli autori dei due migliori racconti sportivi che offrano un contributo sul tema: “L'importanza è ancora vincere? Alle Olimpiadi di Parigi 2024, la GenZ ha portato nuovi valori, mostrando che si può essere soddisfatti anche senza raggiungere l'eccellenza. In un'era di ansia da prestazione, i veri campioni non sono solo quelli che superano i propri limiti, ma anche quelli che li accettano con consapevolezza”.In palio un contratto di edizione e la pubblicazione delle opere in un volume edito e diffuso dalla casa editrice LabDFG.Inoltre, i vincitori della Sezione Narrativa saranno inseriti tra i Candidati del Concorso Nazionale per il Racconto Sportivo bandito dal CONI, che nel 2025 giungerà alla sua 54esima edizione. Il regolamento è consultabile sul sito internet: “https://www.coni.it/it/coni/concorso-letterario-e-racconto-sportivo.html”.MyCITYDedicata all'innovazione sociale e alla rigenerazione urbana attraverso l'arte, la sezione MyCITY in collaborazione con la TWM Factory, si rivolge a giovani fotografi, illustratori e grafici, per valorizzare e promuovere la fotografia e le arti visive in un contesto di rigenerazione urbana e racconto delle città, per documentare il processo di cambiamento dei centri urbani in relazione all'implementazione delle nuove tecnologie che ne stanno mutando la forma e il modo di viverli. Il Premio verrà assegnato al miglior fotografo o visual artist che presenterà un progetto sul tema: “La città sospesa: visioni oltre il futuro”.In palio l'esposizione dell'opera presso lo spazio Roma Smistamento a novembre 2025 nell'ambito della terza edizione di Riscatti di città e l'inserimento di prodotti di merchandising dei vincitori nel bookshop di Roma Smistamento.Infine, la sezione ad honorem MyBRICKS, nata allo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita della manodopera edile italiana, nonché sottolineare l'importanza dell'inclusione sociale, facilitando la partecipazione al mercato del lavoro attraverso la formazione. Si premierà con un premio di 1.000 euro il miglior giovane under 30, distintisi nel percorso di formazione professionale tenuto ed organizzato dalla scuola permanente Mastri 4.0 di Impredo.