Trade Republic raggiunge 8 milioni di clienti. Nel 1° semestre arriva la succursale italiana

(Teleborsa) - A sei anni dal lancio sul mercato, il broker tedesco. Complessivamente, questi clienti gestiscono asset per un valore di 100 miliardi di euro. L'introduzione della carta e degli interessi sulla liquidità ha contribuito significativamente alla crescita dello scorso anno, spiega la società e oggi un terzo dei clienti proviene da mercati internazionali.Nel 2025, Trade Republic prevede di. Supportata da un sistema proprietario di regolamento titoli, l'azienda localizzerà la propria offerta di prodotti bancari e di risparmio. Ad esempio, oltre un milione di clienti francesi possono ora investire in piani di accumulo senza commissioni sui PEA, i conti di risparmio pensionistico agevolati fiscalmente. I clienti francesi avranno inoltre accesso a un conto corrente francese con un interesse del 3 per cento annuo e un IBAN nazionale."Il 2024 è stato un anno di importanti investimenti infrastrutturali - afferma, co-fondatore di Trade Republic - Con l'apertura di succursali bancarie nazionali e un sistema proprietario di regolamento titoli, abbiamo. In quanto prima vera banca europea, ci impegniamo a offrire i prodotti bancari e di risparmio locali più richiesti in ogni mercato".Nel 2025, i clienti di molti mercati dell'UE avranno accesso a conti correnti nazionali con IBAN locali e metodi di pagamento locali. Il. Inoltre, prodotti di risparmio supportati dallo Stato saranno integrati nell'offerta nei mercati principali.Nonostante abbia trasferito interamente i tassi di interesse della BCE ai propri clienti, la banca ha, si legge in una nota.