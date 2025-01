Vicenzaoro January, 30 ore di eventi in quattro giornate "Generazione Z" e paradigmi del futuro

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -apre il calendario degli eventi, e lo chiude, con un doppio sguardo sul futuro. Si apre conper far loro scoprire le opportunità e la bellezza del mondo produttivo del gioiello, si chiude con una panoramica sui tre paradigmi del futuro, unicità, sostenibilità, inclusività, firmata dalIlassieme a, bussa alle scuole e dà appuntamento in Fiera prima della cerimonia d'apertura con le ragazze e i ragazzi del Vicentino. Il boutique show della gioielleria, oreficeria e orologeria diche si terrà dal 17 al 21 gennaio prossimi, infatti proporrà come uno dei suoi fili conduttori l'attenzione alle nuove generazioni, ai loro valori, aspettative, attitudini. Tra orientamento e formazione per appassionare al mondo orafo, dai passaggi generazionali nelle imprese sino ai mutamenti di mercato, alle diverse sensibilità che determinano oggi l'acquisto di un gioiello tra design, valore del bene e sostenibilità.Occhio di riguardo, per gli operatori di settore, suiin cui si troveranno a operare nel corso del prossimo anno. Un calendario di 21 eventi in quattro giorni per circa 30 ore complessive; quasi più di un giorno intero che si aggiunge alle attività di business tra espositori e buyer internazionali.onferma così di essere assieme ai suoi partner che compongono il calendario di appuntamenti anche una piattaforma di formazione e informazione centrale per l'industry., dopo la cerimonia di apertura, per il 20esimo anniversario della collaborazione trapresentano ilcon i dati congiunturali di settore più recenti e prospettive sul 2025 (ore 15, Educational Hub). Intervengono: Sara Giusti, economista del Research Department di Intesa Sanpaolo; Augusto Ungarelli, delegato Centro Studi Club degli Orafi e Past President Club degli Orafi Italia; Maria Cristina Squarcialupi, presidente Club degli Orafi Italia e UnoAerre Industries, vice presidente Federorafi con delega alla sostenibilità; Alessandra Tognazzo, docente di Family Business all'Università di Padova e Andrea Buccellati, presidente e direttore creativo Buccellati Holding Italia SpA., il giorno seguente,metteranno a disposizione degli operatori un focus sulle opportunità e le sfide per le imprese orafe italiane nello scenario macroeconomico USA. In occasione del convegno verrà presentato il nuovo direttore dell'Ufficio di Houston di ICE Agenzia, Filippo Fusaro, per un primo contatto con le aziende. Interviene anche Licia Mattioli, Ad Mattioli SpA, già vice presidente Confindustria delegata all'Internazionalizzazione, fondatrice di Exclusive Brands Torino.Sempre sabato sarà la giornata di. L'Osservatorio indipendente di IEG diretto da Paola De Luca porterà sul palco del Teatro Palladio in fiera Amanda Triossi, storica del gioiello; Damiano Zito, presidente e Ceo di Progold, il designer Richard Wu; Livia Lazzari, fondatrice di Voodoo Jewels, per l'evento "Portraits. The Anthropology of Body and Adornment" con l'introduzione dell'attore e storyteller Fabrizio Raggi (ore 11)., torna a Vicenza con ben sette talk tra sabato 18 e i cui focus principali sono la sensibilità per i temi ESG (Environmental, Social and Governance) e il ricambio generazionale tra avvicendamento e tradizionecon Luca Buccellati, director of special sales and VIP customers di Buccellati; Alessia Crivelli, general manager Crivelli; Alice Vanni, CSR director di Italpreziosi; Azzura Cesari, project manager Cesari & Renaldi Gemmai; Carlo Coin, presidente di Factories, Roberto Coin. Modera: Edward Johnson, Gemfields Group. Tra gli altri talk targati CIBJO, Vicenzaoro ospita Mahiar Borhanjoo, chief commercial officer De Beers Group, che racconterà come il più importante produttore di diamanti al mondo intende riposizionarsi nel mercato del prossimo futuro.Ancora sabato 18,organizza un incontro con Andrea Raselli Ceo Gruppo Errepi - Raselli Franco SpA, che sarà in dialogo con Raffaele Ciardulli, luxury consultant nel talk "L'Italian Touch di un internazionalizzatore convinto" (ore 15, Educational Hub). Nella stessa giornata, torna il tema della sostenibilità e delle certificazioni, in un incontro firmato Italpreziosi e D'orica dedicato alle "B-Corp nei metalli preziosi". Intervengono (ore 16:15, stessa sala) tra gli ospiti, Ivana Ciabatti, founder Italpreziosi SpA e Matteo Farsura, Global Exhibition Manager divisione Jewellery & Fashion di IEG. Gianpietro Zonta, fondatore di D'orica Srl Società Benefit; Antonio Bizzotto, chief data and sustainability officer, D'orica; Silvia Cantele, Università di Verona; Joy Harvey, Goldsmith, la luce., alle 10:30 si apre nell'Educational Hub il Jewelry Technology Forum, evento che riunisce la community ad alta tecnologia del salone T.Gold per i macchinari per gioielleria e oreficeria. Nel pomeriggio, al Teatro Palladio la cerimonia di premiazione del Progold3d Design Contest 2025, dedicato a The Crivelli Man: a Contemporary Interpretation., a partire dalle 10:30, è il fascino dell'ambra a essere protagonista. Soprattutto nella sua varietà succinite, comunementeconosciuta come "baltica", così come la birmana o la messicana, richiede un occhio esperto sia per migliorarne la chiarezza che per poterla apprezzare. Nella simetite invece un istante di vita resta catturato nelle sfumature del sole siciliano che gli artigiani trasformano in gioielli unici. Sono due temi dei Gem Talk curati da Assogemme. Tra gli speaker, Guy Lalous, ex presidente della FEEG (Federation for European Education in Gemmology) e Ugo Longobardo titolare di Longobardo 1935. Federpreziosi firma il Retail Talk"Cambiare è inevitabile. Crescere è una scelta" che esplorerà presente e futuro del settore orafo al dettaglio nel nostro paese,con un focus sul ruolo del consumatore nell'evoluzione dell'esperienza di acquisto e sul modo in cui le gioiellerie affrontano i rapidi cambiamenti tecnologici. Ne parlano: Stefano Andreis, presidente Federpreziosi Confcommercio; Pierluigi Ascani, presidente Format Research; Manuel Aucella, Aucella in Torre del Greco; Dino Bracci, Gioielleria Bracci in Viterbo; Agostino Gazzo, Gioielleria Magnone in Genova e Giuliano Gori, Gioielleria Gori in Roma. Con il generale dei carabinieri Massimo Mennitti, infine, il presidente Andrei discuterà di sicurezza nel settore della vendita al dettaglio.C'è spazio per la tecnologia e la digitalizzazione, nell'incontro "Blockchain e amore" in cuispiegherà perché ha introdotto la blockchain nelle fedi nuziali per garantire tracciabilità, trasparenza e autenticità al cliente nella linea "Unoaerre per sempre". Intervengono Maria Cristina Squarcialupi, presidente Unoaerre Industries SpA e Giulia Caldon, direttrice commerciale di EZ Lab Blockchain Solutions; Federica Frosini, direttore VO+ Jewelry Magazine e Matteo Masini di ICE Agenzia.Infine, lunedì (ore 15:30, Educational Hub),curata da Yoodata; con interventi di Maurizio Forte, direttore centrale per i Settori dell'export ICE Agenzia e Egidio Chini, Vice Presidente di Confindustria FEDERORAFI e Matteo Masini, dirigente l'ufficio Beni di consumo di ICE Agenzia. Chiude la giornata l'incontro (ore 17:30) con Francesco Morace sociologo e saggista, fondatore di Future Concept Lab, dedicato ai "Paradigmi del futuro: unicità, sostenibilità, inclusività. Lo scenario delle tendenze di acquisto nel mercato globale della gioielleria", i tre paradigmi del futuro che più impatteranno nel mondo del business e del commercio, oro e gioiello compreso.