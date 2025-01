Accordo Banca d’Italia e Balcani per pagamenti istantanei: in arrivo una nuova piattaforma

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi alaper l’avvio di un progetto per la realizzazione di un sistema dei pagamenti istantanei nell’area balcanica occidentale. Hanno partecipato il, assieme aiL’accordo di collaborazione prevede la fornitura da parte della Banca d’Italia di, la piattaforma europea per il regolamento in tempo reale dei pagamenti istantanei disegnata, realizzata e gestita dalla Banca d’Italia per conto dell’Eurosistema. All’iniziativa, approvata dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea,La nuova piattaforma, che- previsto per le prossime settimane - consentirà di eseguire pagamenti in tutte le valute dei Paesi aderenti. Ulteriori funzionalità saranno sviluppate dopo la fase inziale di implementazione. La piattaforma permetterà inoltre di stabilire in prospettiva unper il regolamento dei pagamenti tra l'area servita da TIPS e l’area balcanica occidentale, attraverso una soluzione tecnologicamente avanzata e a basso costo.La firma della Lettera d’intenti rappresentacon il sistema finanziario dell’Unione europea.