Codacons sostiene gli NCC: no alle restrizioni del Decreto Interministeriale 226/2024

(Teleborsa) - In vista della, il Codacons ribadisce il proprio sostegno aglinella battaglia legale contro il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, ritenutonon solo della categoria, ma soprattutto degli utenti e dei consumatori, che introduce restrizioni sproporzionate imponendo obblighi amministrativi eccessivi e violando i principi di libera concorrenza sanciti dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria. Tali restrizioni,rischiano di favorire unicamente i taxi penalizzando in modo diretto gli utenti, attraverso una riduzione del servizio di trasporto pubblico non di linea."Non possiamo tollerare norme che, mascherate da esigenze di controllo,- afferma il presidente Carlo Rienzi - Le limitazioni imposte, ma aggravano i costi e riducono l’offerta, lasciando i cittadini senza alternative adeguate e accessibili nel trasporto pubblico non di linea".Particolare preoccupazione è sollevata anche: le disposizioni del decreto autorizzano un accesso indiscriminato ai dati dei clienti da parte delle autorità locali, in violazione del GDPR e delle tutele costituzionali sul trattamento dei dati personali.Il Codacons chiede dunque al Governo e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dieliminando ogni elemento di discriminazione e privilegiando un approccio equilibrato che tuteli prima di tutto i diritti degli utenti.