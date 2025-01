BCE, Lane: direzione è chiara, ma serve via di mezzo tra essere aggressivi e cauti

(Teleborsa) - "I mercati non si aspettano che manteniamo il tasso di riferimento al 3%. Sono d'accordo che. Ma ciò che dovremo elaborare quest'anno è la via di mezzo tra non essere né troppo aggressivi né troppo cauti nelle nostre azioni". Lo ha affermato, membro del comitato esecutivo e capo economista della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista al giornale austriaco Der Standard."Sarebbe un errore cercare di inibire il nostro futuro processo decisionale e fornire punti di riferimento sui valori esatti - ha aggiunto - Pensiamo che la".Lane ha fatto notare che "i salari nell'area dell'euro sono aumentati notevolmente nel 2023 e nel 2024. Ma le informazioni che abbiamo sono che gli, il che significa che l'inflazione continuerà a diminuire. Ma dobbiamo anche assicurarci che l'economia non cresca troppo lentamente, perché allora ci troveremo di fronte a un nuovo problema, ovvero che l'inflazione potrebbe stabilizzarsi al di sotto dell'obiettivo".Il capo economista della BCE non si è detto preoccupato per lo stato di salute dell'Eurozona. "La disoccupazione nell'area dell'euro rimane al 6,3%, quindi il mercato del lavoro è resiliente - ha sottolineato - Ci aspettiamo una moderata ripresa dell'economia.che richiederebbe un'accelerazione drastica dell'allentamento monetario".