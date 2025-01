ERG e Engie firmano PPA per 220 GWh di energia eolica in Italia

ERG

Engie

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed, multinazionale energetica francese, hanno sottoscritto undella durata di 5 anni per ladi energia prodotta da impianti eolici di ERG situati in Italia e non soggetti a regimi di incentivazione tariffaria."Questo nuovo accordo consolida la partnership con Engie, primario operatore energetico globale, con cui abbiamo già sottoscritto dei PPA in UK e Francia - ha detto l'- Si tratta di un altro importante accordo firmato in Italia nelle ultime settimane con primarie controparti internazionali a conferma della consolidata capacità di esecuzione di ERG".