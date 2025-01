GSK acquisterà IDRx per un importo massimo di 1,15 miliardi di dollari

GSK

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicaha stipulato un accordo in base al quale, azienda biofarmaceutica in fase clinica con sede a Boston e dedicata allo sviluppo di terapie di precisione per il trattamento del GIST. In base all'accordo, GSK pagherà, con la possibilità di un ulteriore pagamento di 150 milioni di dollari in base al raggiungimento del traguardo di approvazione normativa.L'acquisizione include la, un KIT TKI altamente selettivo in fase di sviluppo come terapia di prima e seconda linea per il trattamento del GIST."IDRX-42- ha detto Luke Miels, Chief Commercial Officer di GSK - Questa acquisizione è coerente con il nostro approccio di acquisizione di asset che affrontano obiettivi convalidati e in cui vi è una chiara necessità medica insoddisfatta, nonostante i prodotti approvati esistenti".