Marcolin, Marco D'Acunzo nominato nuovo CEO Nord America

(Teleborsa) -, azienda italiana tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, ha annunciato laa partire dall'8 gennaio 2025. In Marcolin, Marco riporterà direttamente al CEO & General Manager Fabrizio Curci e si occuperà di supervisionare il mercato nordamericano del Gruppo.Si tratta si un senior executive connei settori automotive, sport e ospitalità. Nel suo nuovo ruolo in Marcolin, D'Acunzo si occuperà del consolidamento di un'area strategica per Marcolin e del lancio dei nuovi marchi in licenza Christian Louboutin,e Hollister nel 2025.