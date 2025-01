Nasce la Corporate Academy BPER: siglato accordo con Digit'ed

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi bancari italiani, eil più grande polo di formazione in Italia e uno dei maggiori player in Europa, annunciano un importante accordo di partnership per laL'accordo, di durata quinquennale, vedrà l'istituzione di unaa servizio di tutte le società del Gruppo BPER volta a sostenere lo sviluppo professionale dei dipendenti.Digitalizzazione, sviluppo tecnologico, metodologie didattiche avanzate e massima attenzione alla qualità dei contenuti con un approccio che integra teoria e pratica, attraverso la combinazione di competenze accademiche e conoscenze pratiche di elevato livello, sono alla base del metodo che Digit'Ed applicherà nei percorsi formativi. Attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che comprendono l'AI e l'utilizzo di innovative tecniche di apprendimento in simulazione, i percorsi consentiranno di rafforzare le competenze chiave dei dipendenti, conquali la gestione del cambiamento, l'uso delle nuove tecnologie e lo sviluppo delle skills necessarie per affrontare le sfide future del settore bancario."Siamo molto orgogliosi di questa partnership – ha dichiarato–. Con il Gruppo BPER, metteremo in atto un programma di formazione mirato che sosterrà i dipendenti nella realizzazione degli obiettivi della Banca, promuovendo la loro continua preparazione a un futuro sempre più digitale e competitivo. Questo accordo testimonia il nostro impegno a essere un punto di riferimento per le aziende in Italia e in Europa che desiderano investire nella crescita del proprio capitale umano"."L'accordo con Digit'Ed – ha commentato– risponde alla volontà di continuare a investire nella formazione dei colleghi in modo strutturato e con soluzioni innovative. Siamo convinti che un ambiente lavorativo dinamico e moderno debba offrire alle persone le migliori opportunità di aggiornamento e di sviluppo sia professionale che personale. In un contesto di continuo cambiamento, nel quale la tecnologia svolge un ruolo rilevante, diventa fondamentale aggiornare costantemente conoscenze e competenze".