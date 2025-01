Olidata: nessun danno subito da tentativi attacchi hacker

(Teleborsa) - "Il sito non ha subito nessun danno a seguito degli ultimi attacchi hacker apportati a istituzioni e aziende italiane nel weekend". Lo rende notospiegando che grazie alle azioni preventive ed alle implementazioni costanti che l’azienda mette in campo, i numerosi tentativi di intrusioni malevole vengono puntualmente respinti.Il sito Olidata resta punto di riferimento per gli azionisti e tutti gli stakeholders, ma i dati sono totalmente svincolati. Il Gruppo, difatti, gestisce e mantiene i dati nei propri server esclusivamente in Italia che non sono in alcun modo collegati al sito istituzionale. Questo perché Olidata fa della cybersecurity uno dei suoi principali business,si legge ancora nella nota.“Il nostro team cyber è uno dei fiori all’occhiello del Gruppo. Il nostro lavoro è quello di anticipare le mosse degli hacker, costruendo una rete ed un’infrastruttura in grado di fronteggiare e respingere attacchi come questi ultimi verificatisi. Attacchi malevoli che nel mondo di oggi sono all’ordine del giorno, ma che riusciamo a prevenire ed intercettare senza criticità. Le nostre soluzioni vengono adottate da importanti gruppi industriali italiani e non solo, oltre che da istituzioni ed organizzazione complesse. Siamo soddisfatti di come, anche in quest’occasione, abbiamo gestito l’accaduto, proteggendo il nostro sito che è un punto di riferimento per tutti i nostri stakeholders, seppur non collegato in nessun modo con i dati che gestiamo” commenta, AD Olidata.