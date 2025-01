Pasquarelli Auto, accordo per inserire in portafoglio il marchio BYD

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel commercio e noleggio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, hacon il produttore di auto elettriche cinese, che si aggiunge al portafoglio di marchi della società e completa l'offerta di vetture premium.L'accordo ha efficacia immediata e consente dunque a Pasquarelli Auto di commercializzare le autovetture BYD, si legge in una nota.BYD rappresenta ilcon il record di 4,25 milioni di autovetture vendute nel 2024, in crescita del 41% rispetto al 2023. In Italia sono state immatricolate nel corso dell'ultimo anno 2.886 unità e solo nell'ultimo trimestre del 2024 sono stati firmati oltre 3.200 contratti, di cui 1.500 nel mese di dicembre, triplicando la propria quota di mercato.Pasquarelli Auto ha inoltre avviato i lavori per la realizzazione di una, ideata per rappresentare pienamente l'identità del marchio. La sede sarà completata entro il primo quadrimestre 2025."Questo accordo di commercializzazione rappresenta un passo importante nella nostra strategia di crescita e per rispondere in modo sempre più mirato alle diversificate esigenze della nostra clientela, con una concreta attenzione alla sostenibilità ambientale che ci ha spinti ad essere tra i primi concessionari in Italia a puntare su questo segmento di mercato", ha commentato l'