Segno meno per le Borse europee in attesa di nuovi dati macro

(Teleborsa) -, in una giornata in cui non sono previsti dati macroeconomici. Il resto della settimana sarà invece ricco di eventi, in particolare con la. Mercoledì, il momento clou sarà l'indice dei prezzi al consumo statunitense per dicembre, accompagnato dai dati sull'inflazione di Francia, Spagna e Regno Unito. Inoltre, saranno pubblicati i dati sulla produzione industriale dell'area euro. Giovedì saranno pubblicati i dati sull'inflazione tedesca, che porteranno alla pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'area euro per dicembre venerdì.Venerdì mattina saranno pubblicati i dati cinesi su PIL e vendite al dettaglio. Intanto, stamattina per il mese dicembre, poiché sia ??le esportazioni (+10,7% a/a, novembre +6,7%) sia le importazioni (+1,0% a/a, novembre -3,9%) sono cresciute più del previsto. Le prime potrebbero essere spiegate almeno in parte dalle aziende che hanno anticipato gli acquisti prima dei potenziali dazi statunitensi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,022. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,84%), che raggiunge 77,98 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +124 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 3,83%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,54%, scambiando a 37.043 punti. Poco sotto la parità il(-0,45%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%.di Milano, troviamo(+1,08%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,87%.scende dell'1,74%. Calo deciso per, che segna un -1,73%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.di Milano,(+1,89%),(+1,37%),(+1,00%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,00%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.