A2A, promozione a Buy da Equita con aumento target price

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Hold" lasu, alzando anche ilper azione (dai precedenti 2,5 euro, +8%), come parte della revisione dell'outlook sul 2025 (view più positiva sui mercati azionari e un posizionamento sostanzialmente neutrale sul segmento utilities).Sul settore Utilities nel complesso gli analisti ritengono che, dopo la debole performance del 2024 (+1,5% dell'indice FTSE Italy Utilities vs +10,6% dell'indice FTSE Italy All share) e guardando al 2025, il segmento possa beneficiare di: una sostanziale stabilità nel margine integrato (generazione + retail) al netto dei one off positivi del 2024; unnei confronti delle reti Elettriche (potenziamento e resilienza) e Water (riduzione perdite idriche);, con le aspettative di un ulteriore taglio cumulato da parte della BCE di circa 130 punti base; prezzi stabili per le attività di economia circolare (rifiuti), con necessità di ulteriore potenziamento della capacità nelle attività di trattamento.Inoltre, ritengono che in questo contesto di mercato A2A: abbia una delle strategie più bilanciate nel settore; abbianei prossimi anni, con una CAGR del +5% EBITDA e +4,1% EPS fino al 2027; tratti a, a 10.1x PE e 6x EV/EBITDA sul 2026 con un leverage contenuto (2.6x D/EBITDA) ed uno yield del 4,8%.