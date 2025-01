Acrobatica, nel 2024 crescono clienti (+ 73,8%) e contratti sottoscritti (+16,6%)

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -ha chiuso il 2024 con un aumento del +16,6% del, passando da n. 26.550 contratti nel 2023 agli attuali n. 30.958. Per quanto riguarda il numero dei, questi sono aumentati del 73,8%."Per l’azienda guidata da Anna Marras si tratta di un ottimo risultato che arriva al termine di un anno caratterizzato da grandi, a partire da quello del brand passato da EdiliziAcrobatica ad Acrobatica e dell’ingresso sul mercato delle rinnovabili con Acrobatica Energy che, attraverso la sua nuova divisione, è attiva nell’ambito del(dalla progettazione all’installazione e manutenzione) potendo contare su migliaia di muratori acrobatici che operano nelle oltre 150 aree operative italiane, dando vita a una rete che non ha uguali in Italia", ha commentato l'azienda in una nota."Ildel Gruppo, l’edilizia su fune, resta comunque la pietra angolare su cui, anche nei prossimi mesi,si continuerà a costruire la crescita, consolidando i clienti storici di pari passo con l’acquisizione di nuovi", ha sottolineato."Il 2024 è stato per noi un anno assolutamente entusiasmante in cui abbiamo rafforzato la nostra posizione sul mercato, aprendoci contemporaneamente a nuove opportunità. Questo ci ha dato modo di inserire, ancora una volta, centinaia di nuove e preziose risorse umane che ad oggi sono oltre 3000 - ha commentato, CEO di Acrobatica Group -. La crescita esponenziale del numero dei clienti conferma che Acrobatica è a tutti gli effetti la prima scelta per un numero crescente di famiglie, aziende e istituzioni che si affidano a lei con la certezza di ottenere non solo un lavoro fatto a regola d’arte e in tempi rapidi, ma di poter contare su personale attento, disponibile e qualificato”.