Generali, offerte per 1,19 miliardi per riacquisto bond

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha annunciato i risultati indicativi non vincolanti dell’offerta di riacquisto per cassa, promossa il 7 gennaio 2025,dei titoli ""," eL’Offerta è scaduta ieri alle ore 17.00.Alla scadenza dell’Offerta, Assicurazioni Generali ha ricevutoper il riacquisto di un importo nominale complessivo di titoli pari a(equivalente). Con riserva di conferma da parte dell’offerente (a sua insindacabile e assoluta discrezionalità) l'azienda prevede che l’ammontare accettato per il primo titolo sarà pari ad(equivalente) eper i Titoli. Sara invece di 0 euro l'ammontare accettato per i Titoli EUR 4,125% e 0 sterline per i Titoli GBP 6,269%. Il Fattore Pro-Rata (Pro-Ration Factor) sarà 91,666% (per i Titoli EUR 4,596%), 0% (per i Titoli EUR 4,125%) e 0% (per i Titoli GBP 6,269%).Nel caso in cui l’Offerente confermi i risultati indicativi non vincolanti di cui sopra, il prezzo di offerta per i Titoli GBP 6,269% non verrà determinato alle (or intorno alle) ore 13.00 (CET) in data odierna, e l’Offerente annuncerà non appena possibile idell’Offerta.Inoltre, Generali ha fatto sapere che sta perfezionando l’emissione di unper il quale il pricing è avvenuto in data 7 gennaio 2025 e il regolamento sarà effettuato in data odierna. I Nuovi Titoli saranno emessi in formato “” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali.