Imprese italiane, fatturati attesi in crescita ma con l’incognita dazi USA

(Teleborsa) - Nonostante il, le imprese italiane dovrebbero registrare una ripresa dei fatturati in termini reali (+1,2% nel 2025 e +1,4% nel 2026, portando così la crescita a +1,7% rispetto al 2023) grazie alla, al contrario del 2024 che ha visto decelerare il sistema produttivo e flettere i ricavi (-0,9%), soprattutto nel sistema moda e nell’automotive.L’inversione di rotta si deve al, al rallentamento dell’inflazione e al percorso espansivo della politica monetaria europea. Benché i bonus fiscali siano esauriti, le costruzioni dovrebbero beneficiare dell’apertura dei cantieri infrastrutturali legati al PNRR e il mercato immobiliare sarà favorito dalla parziale discesa dei tassi e dei mutui. Nota dolente, l’incertezza della politica commerciale degli USA verso l’Europa, che potrebbe minacciare alcuni prodotti del Made in Italy come l’acqua minerale, l’olio extravergine di oliva e il prosecco che hanno come primo paese importatore proprio gli Stati Uniti. È quanto emerge dal più recente, lo studio di Cerved che, su dati di dicembre 2024, analizza l’evoluzione dei ricavi delle imprese italiane fino al 2026, soffermandosi sulle differenze a livello settoriale."La ripartenza di esportazioni e consumi porterà nel prossimo biennio a un incremento di fatturato delle imprese italiane del +1,2% nel 2025 e +1,4% nel 2026 - commenta Carlo Purassanta, Presidente Esecutivo di Cerved, la tech-company che aiuta il Sistema Paese a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera sostenibile -. Tuttavia, fattori come i dazi USA, le decisioni di politica monetaria e un inasprimento delle tensioni internazionali potrebbero frenare la tendenza positiva”.In base alle, dopo il rimbalzo post-pandemico, nel 2024 i ricavi delle imprese italiane hanno subìto una flessione pari a -0,9% in termini reali (deflazionati) e -2,2% in termini nominali, un divario che testimonia la volontà delle aziende di sacrificare gli aumenti di prezzo per mantenere le quantità. A livello di comparti, ha tenuto il settore dei servizi mentre hanno sofferto tutti gli altri, tranne l’agroalimentare: le difficoltà del principale partner nazionale, la, hanno depresso i settori esportatori come la filiera dell’automotive, della meccanica e dell’elettrotecnica, mentre il sistema moda ha risentito della crisi mondiale del lusso e del calo della domanda cinese. Quanto al profilo di rischio, in base a uno specifico score sviluppato da Cerved (CGS) le imprese italiane in area die dihanno sfiorato il 45%.Un trend destinato però a invertirsi nel prossimo biennio, quando si prevede - nello scenario base e più accreditato - un generalizzato recupero dei fatturati in termini reali (+1,2% nel 2025 e +1,4% nel 2026, portando così a +1,7% il confronto tra 2026 e 2023), grazie alla ripresa delle esportazioni e dei consumi nazionali. Nell’eventualità remota che invece si presentasse lo scenario più pessimistico, con l’estensione dei conflitti in corso e una nuova fiammata inflazionistica, i fatturati reali potrebbero subire un’ulteriore contrazione pari a -1,1% nel 2025 e a -0,5% nel 2026, portando il calo dell’ultimo triennio a -2,5%.