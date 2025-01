Tinexta, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 13 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, confermando la" sul titolo in attesa di maggiore visibilità sul ritorno alla crescita e deleverage.Gli analisti hanno(circa 40% dell'EBITDA di Gruppo), a causa del portarsi di alcuni elementi di incertezza. Più in dettaglio vengono segnalati: ritardi nell'implementazione degli incentivi Transizione 5.0 in Italia, la persistente incertezza politica in Francia (con conseguente minore attività per la partecipata ABF di Tinexta), deterioramento del segmento manifatturiero e degli investimenti in Italia ed Europa con presumibile effetto negativo anche sulla richiesta di incentivi legati agli investimenti.Di conseguenza, Equita ha rivisto le stime 2024-26, con un EBITDA 2024 stimato a oltre 109 milioni di euro (da precedente 114 milioni di euro, -4%). Nel 2024-26 la revisione media è stata pari a -4% sull'EBITDA adj. e -9% sull'EPS adj. Le stime attuali vedono quindi una, seguita da un, con un ND/EBITDA adj. al 3.2x nel 2024E che scende a 1.8x nel 2026 grazie a generazione di cassa.