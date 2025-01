GPI approva piano al 2029: ricavi a 700 milioni con EBITDA margin superiore al 25%

GPI

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha. Sono presenti: rafforzamento della componente Software e consolidamento del ruolo strategico in Italia; espansione sui mercati internazionali, con particolare attenzione ai prodotti software verticali delle acquisite Tesi ed Evolucare e ai sistemi informativi trasfusionali (Blood); trasformazione dell'organizzazione verso un modello più integrato ed efficiente; diversificazione del business in aree strategiche vicine al Software (Care, Automation) a elevato potenziale economico."Negli ultimi anni siamo cresciuti tanto, investendo sul futuro, per diventare un Gruppo solido che ha conquistato sul campo la leadership nel mercato della sanità digitale, in Italia e con una progressione importante nei mercati internazionali - commenta l'- Abbiamo costruito un nuovo Piano Strategico Industriale, con l'obiettivo di definire il percorso che ci condurrà con successo nel futuro e indicare il modo in cui intendiamo farlo. Il senso del nostro essere Impresa non cambia: intendiamo offrire soluzioni che migliorano la qualità delle cure e generano valore per i nostri clienti, i nostri azionisti, i nostri collaboratori e la Comunità., che guarda alle tecnologie innovative e alla redditività. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo generato fino a oggi e confidente sul futuro che stiamo disegnando".prevedono: ricavi totali superiori a 600 milioni, CAGR >8% e ricavi ottenuti all'estero tra il 25 e il 27%; EBITDA margin superiore al 22%; PFN/EBITDA inferiore a 2,7x; ROIC superiore all'11%.prevedono: ricavi totali superiori a 700 milioni, CAGR >8% e ricavi ottenuti all'estero tra il 27 e il 30%; EBITDA margin superiore al 25%; PFN/EBITDA inferiore a 2,5x; ROIC superiore al 15%.Ilcorrisponde a circa due terzi del totale dei ricavi (dal 65% del 2027 al 68% del 2029), e un EBITDA compreso tra l'80% e il 90% dell'EBITDA complessivo. Il pianoa sostegno della crescita prevede impegni per un valore compreso tra il 7% e il 9% dei ricavi nei cinque anni di durata del piano per sviluppo prodotti di software. Il Piano prevede una distribuzione dicostante nell'arco temporale in linea con gli ultimi anni.