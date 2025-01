GRR GARBE Retail, sale-and-leaseback da 222 milioni di euro con Coop Alleanza 3.0

(Teleborsa) -, società specializzata nel settore immobiliare retail in Germania, ha. L'operazione è la prima al di fuori della Germania, segnando l'ingresso nel mercato europeo.L'acquisizione comprende uncomposto da 22 immobili food retail presenti sul territorio italiano e composto da 7 ipermercati e 15 supermercati. Le proprietà, locate a, coprono complessivamente una superficie lorda affittabile di circa 140.000 mq, con una forte concentrazione nella regione dell'Emilia Romagna.Le quote del fondo chiuso regolamentato italiano, "", gestito da BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A. (SGR), sono state acquisite da ICG Real Estate, la divisione dedicata al real estate del global alternative asset manager ICG, e da un investitore istituzionale tedesco. Il venditore è Coop Alleanza 3.0. GRR GARBE Italy ha assistito gli investitori nell'operazione e continuerà ad operare come Asset Management Advisor del fondo.L'operazione prevede uncon Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa italiana e la terza in Europa. Questo accordo garantisce la stabilità del rendimento del portafoglio."Dopo il grande successo di GARBE come investitore e sviluppatore nel mercato logistico italiano, con questa operazione- ha detto Marco Grassidonio, Country Head di GARBE Italy - Siamo convinti della solidità del food retail in Italia e puntiamo a sviluppare ulteriormente questa area di business sotto il cappello di GRR GARBE Retail".