Ardian raccoglie 30 miliardi di dollari per piattaforma di secondari di nona generazione

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha, rendendola la più grande raccolta fondi di secondari a livello globale fino ad oggi e consolidando la leadership di Ardian nel mercato dei secondari. Ciò rappresenta un aumento significativo rispetto ai 19 miliardi di dollari raccolti per la piattaforma di ottava generazione di Ardian nel 2020 e porta gli asset di secondari e primari in gestione di Ardian a 97 miliardi di dollari.La raccolta fondi di successo, che è stata, "evidenzia il continuo e crescente appetito per gli investimenti secondari tra gli LP, poiché la volatilità del mercato e la necessità di liquidità hanno spinto i volumi di deal a livelli record nel 2024", si legge in una nota.La raccolta fondi ha attirato un', con oltre 465 investitori in totale da 44 paesi in Europa, Americhe, Medio Oriente e Asia. La base LP diversificata include importanti fondi pensione, compagnie assicurative, fondi sovrani, istituzioni finanziarie e individui con un elevato patrimonio netto.Si è verificata una crescita particolarmente forte tra i, che rappresentano il 22% del capitale totale raccolto, rispetto all'11% nella piattaforma di ottava generazione."Stiamo capitalizzando attivamente un'per i secondari - ha detto, Executive President & Co-Head of Secondaries presso Ardian - Con la continua crescita esponenziale nei mercati privati, gli investitori si rivolgono sempre più ad acquirenti secondari per aiutarli a gestire attivamente i loro portafogli di private equity. E più di recente, con un contesto di tassi di interesse in evoluzione e volatilità del mercato pubblico, molti si ritrovano overallocated e hanno bisogno di una soluzione".