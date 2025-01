Banca Ifis, Intesa: operazione con senso ma poco appeal per azionisti illimity, rilancio difficile

Banca Ifis

illimity

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - L'offerta diperha, ma offre un'poiché non incorpora alcun miglioramento della redditività di quest'ultima rispetto all'attuale livello moderato, né del valore delle sinergie. Allo stesso tempo, lo spazio per un upgrade dell'offerta potrebbe essere limitato, a meno che Banca Ifis non accetti di ridurre il suo CET1 al di sotto della soglia del 14%. È questo il giudizio degli analisti disull' operazione annunciata pochi giorni fa L'offerta ha senso industriale per gli azionisti di Banca Ifis poiché, in un contesto caratterizzato da una crescita limitata dei prestiti e da poche transazioni NPL, la crescita inorganica diventa un'opzione praticabile per far evolvere il business. L'operazione ha senso anche da un punto di vista finanziario. Intesa Sanpaolo stima che, con un consumo di capitale di circa 160 bps.Secondo gli analisti, l'offerta di Banca Ifis "non è molto allettante" per gli azionisti di illimity, in quanto non riconosce il potenziale di rialzo sulla redditività, attualmente penalizzata da uno scenario di tassi di interesse avversi e da elevati investimenti in tecnologia, né il potenziale di cessione di asset. illimity è stata valutata 0,38x 2025 P/TBV e 9,6/5,6 P/E nel 2025/26. Inoltre,che dovrebbe concentrarsi su segmenti a più alta marginalità (corporate e investment banking) e semplificare la struttura dei costi, con l'attesa che migliori il ROTE dall'attuale 4% al 6-7%.Intesa Sanpaolo evidenzia, tuttavia, che lo, a meno che Banca Ifis non accetti di ridurre il suo CET1 al di sotto del 14%, almeno temporaneamente, prima di qualsiasi cessione di asset o ottimizzazione RWA.Un, ma implicherebbe una maggiore diluizione da parte dell'azionista di maggioranza. A seguito dell'accordo alle condizioni annunciate, La Scogliera (azionista di maggioranza di Banca Ifis) ridurrebbe la sua quota dal 50,5% al 43,8%, con il mercato che rimane a circa il 50%. Nonostante l'attivismo di Banca Ifis in M&A negli ultimi anni (Toscana Finanza nel 2021; GE Capital Interbanca nel 2016; FBS, CapitalFin e Credifarma nel 2018; Farbanca nel 2019; Revalea nel 2023) La Scogliera ha sempre mantenuto la maggioranza assoluta in Banca Ifis. Con l'accordo con illimity, la quota di La Scogliera scenderebbe sotto il 50%, mantenendo comunque una solida maggioranza relativa. Tale quota si trasformerebbe in maggioranza assoluta nel giro di due anni, grazie alle loyalty share, introdotte nell'ultima assemblea degli azionisti di novembre 2024 (58% ipotizzando che tutti gli azionisti di maggioranza mantengano le proprie quote per 24 mesi).Secondo i calcoli di Intesa, ogni aumento della componente azionariain azioni, senza mettere a rischio il controllo della nuova entità nel lungo periodo, ma esponendola ad alcuni rischi di acquisizione nel breve termine.Viene evidenziato che laper qualsiasi potenziale decisione in merito alla possibile revisione del prezzo di offerta. Con i risultati del 4Q24, illimity divulgherà l'impatto patrimoniale della revisione su specifiche classi di attività rappresentate da obbligazioni senior e quote di fondi, richiesto dal regolatore. Il potenziale impatto di tale analisi è stato definito "gestibile", lasciando molte incertezze sul suo impatto effettivo sulla base di capitale e sul P&L. Intesa. È necessaria una maggiore chiarezza su questo elemento per valutare il potenziale aumento del prezzo di offerta da parte di Banca Ifis.