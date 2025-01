Barclays, Pier Luigi Colizzi nominato Global Chairman dell'Investment Banking

Barclays

(Teleborsa) -ha nominato, Chairman del settore M&A nell'area EMEA, a. Colizzi diventa anche membro del Global Chairman Group (GCG).Istituito nel 2021 all'interno dell'Investment Bank, il GCG è formato da, con l'obiettivo di gestire e sviluppare le relazioni con i clienti più significativi, promuovere opportunità strategiche e favorire la crescita dei ricavi nelle diverse linee di business e regioni dell'istituto. Il GCG è incaricato di guidare le principali operazioni di M&A ed Equity Capital Markets di Barclays e, sin dalla sua creazione, ha fornito consulenza su operazioni di M&A per un valore complessivo superiore a mille miliardi di dollari e su centinaia di IPO."Pier Luigi vanta una vasta esperienza nella gestione delle relazioni con numerosi importanti clienti corporate di Barclays nell'area EMEA, concentrandosi sul dialogo strategico con i vertici aziendali e sull'origination di grandi operazioni di M&A, e contribuirà in modo significativo al Global Chairman Group - ha affermato- Nel corso della sua carriera trentennale, Pier Luigi ha consolidato una reputazione di punto di riferimento per i CEO di diversi settori, in particolare per operazioni di M&A di grande e complessa portata".Colizzi ha. È entrato in Barclays nel 2012 come Head of Italy Investment Banking, per poi essere nominato nel 2015 Head di M&A per l'area EMEA. Nel 2021, ha assunto il ruolo di Head of Investment Banking per l'Europa continentale e Co-Head di M&A per l'area EMEA. Prima di entrare in Barclays, ha lavorato per otto anni in, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Investment and Corporate Banking per l'Italia. Ha inoltre lavorato presso Credit Suisse First Boston e ha trascorso tre anni presso BZW e Smith Barney all'inizio della sua carriera.