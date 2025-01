Deliveroo, redditività in linea con le previsioni per il 2024

Deliveroo

(Teleborsa) -, società britannica di food delivery quotata alla Borsa di Londra, ha registrato un Gross transaction value () in crescita del 6% nell'esercizio 2024, in linea con la previsione del 5-9% (a valuta costante). L'rettificato è previsto verso la fascia alta dell'intervallo di 110-130 milioni di sterline, mentre ilè positivo per l'intero anno, in linea con la previsione."La nostraha portato a una frequenza e a una fidelizzazione migliorate nel quarto trimestre, con una crescita degli ordini in miglioramento durante tutto l'anno in UKI - ha detto- La nostra esecuzione ha anche continuato a generare una crescita redditizia, con un EBITDA previsto verso la fascia alta del nostro intervallo di previsione. Vediamo molte interessanti opportunità davanti a noi, con un notevole potenziale di crescita per Deliveroo".